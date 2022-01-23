На Житомирщині за добу, 22 січня, підтвердили коронавірус у 844 жителів області. Померли семеро людей.

Про це 23 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

22 січня лабораторний центр провів 1 710 досліджень на наявність захворювання – у 844 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 5 632 жителі Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще семеро людей:

жінки віком 54 та 67 років та 86-річний чоловік – жителі Житомира;

84-річна жінка – жителька Новограда-Волинського;

48-річний чоловік – житель Бердичівського району;

75-річна жінка – жителька Коростенського району;

84-річний чоловік – житель Баранівки.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 329 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 915 жителів, Бердичеві – 284, Коростені – 241 та Новограді-Волинському – 190.

22 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 45 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 146 776 жителів, з яких 137 815 вже одужали.

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