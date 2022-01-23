У Хмельницькому сталася масштабна пожежа у складі

У Хмельницькому сталася масштабна пожежа у складському приміщені. Вогонь розповсюдився на площу 200 квадратних метрів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

Повідомлення про пожежу в приватному складському приміщенні на вул. Вінницьке шосе, що в обласному центрі надійшло вчора, 22 січня, о 14:52.

"На момент прибуття вогнеборців пожежа сягнула 200 квадратних метрів. Ускладнювало гасіння горюча навантага, а також деформовані металеві конструкції будівлі. Але завдяки оперативним та злагодженим діям, надзвичайникам вдалося приборкати полум’я і запобігти його розповсюдженню на всю площу об’єкту", - повідомили у ДСНС.

Додають, пожежу загасили через півтора години після повідомлення..

Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. Загиблих та постраждалих внаслідок події не виявлено.