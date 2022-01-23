На Рівненщині за добу підтвердили 476 COVID-випадків. Померли троє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 22 січня, лабораторно підтвердили 476 нових випадків інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб при ОДА зранку 23 січня. Від ускладнень померли троє хворих.

Протягом доби зробили 2 456 ПЛР, 21 ІФА дослідження, а також 1 881 швидкий тест. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від трьох місяців до 89 років:

Рівненський район – 187 (м. Рівне – 60);

– 187 (м. Рівне – 60); Дубенський район – 150 (м. Дубно – 10);

– 150 (м. Дубно – 10); Сарненський район – 71 (м. Сарни – 2);

– 71 (м. Сарни – 2); Вараський район – 68 (м. Вараш – 35).

За добу одужали вісім людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 126 010 людини (3 582 908 – ).

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На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 340 смертей від ускладнень хвороби (99 215 – в Україні). За минулу добу померли: 71-річна жителька с. Річиця, 89-річний житель с. Рубче та 88-річний житель м. Рівне. У січні від ускладнень померли 68 людей.

Станом на 23 січня, за офіційними даними, в області є 5 215 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 31,1%, днем раніше вона становила 29%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476.

В Україні за добу підтвердили 15 444 нових випадків COVID-19, 86 людей померли.

За даними РНБО, станом на 23 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 391 106 людей, це 34,23% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 389 421 людина, це 34,08%. Бустерну дозу отримали 4 760 людей.

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