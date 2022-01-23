За минулу добу на Запоріжжі від COVID-19 вакцинувалися понад тисяча мешканців

За минулу добу, 22 січня, у Запорізькій області зробили 1 332 щеплення від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 522 мешканці області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 529. Бустерною дозою щепилася 281 людина.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 23 січня вакцинувалися 600 733 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 561 782 з них, що складає 34, 2 % від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 2 298 дітей та 264 медики.

Бустерне щеплення допоможе поновити захист від коронавірусу, адже за даними досліджень ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується. Особливо актуальна ця процедура для літніх людей та людей із супутніми захворюваннями.Про це зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Станом на кінець 2021 року Національна поліція відкрила 2100 кримінальних справ щодо підробки ковід-сертифікатів, довідок про вакцинацію та ПЛР-тестів. За цими справами вже винесено понад сотню судових вироків — частина з них передбачали покарання у вигляді тюремних строків. Серед обвинувачених — як користувачі підробленими документами, так і їх виробники.

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