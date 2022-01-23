За добу COVID-19 діагностували у 2170 мешканців Львівщини

На ранок 23 січня на Львівщині зареєстрували 2170 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 162 людини одужали, 7 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 2590 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2170 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 53;

Золочівський: 82;

Львівський: 1717 (м. Львів – 1248);

Самбірський: 38;

Стрийський: 128;

Яворівський: 55;

Червоноградський: 97.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1478 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 28,07%. У реанімації перебуває 102 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 29.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 238 456 людей. 213 971 мешканець області одужав, 6149 – померли.

Що відомо

На ранок 22 січня на Львівщині зареєстрували 3293 нові випадки інфікування коронавірусом. За даними МОЗ, це найвищий показник в Україні.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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