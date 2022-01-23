За минулу добу, 22 січня, в Запорізькій області виявили 61 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу, померли п'ять пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 50.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ..

У регіоні станом на 23 січня продовжує лікуватись 2 161 пацієнт. За минулу добу обстежили 895 людей.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 185 166 мешканців, з них одужали 177 540, загальна кількість померлих – 5 462.

Читайте також: За добу в Україні коронавірус виявили у понад 15 тисяч людей

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років. Станом на січень 2022 року проти коронавірусу вакцинувалися вже 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber