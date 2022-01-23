COVID-19 на Волині: 226 нових випадків за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 226 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людина від ускладнень хвороби померла. Про ситуацію із захворюваністю станом на 23 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 39 людей. Госпіталізували за добу 23 хворих, 203 – лікуються амбулаторно. Один летальний випадок зафіксували у Луцькій тергромаді.

За добу методом ПЛР протестували 1 568 осіб. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 63 хворих;

Боратинська ТГ – 6 хворих;

Берестечківська ТГ – 2 хворих;

Городище – 2 хворих;

Горохівська ТГ – 13 хворих;

Колківська ТГ – 2 хворих;

Мар’янівська ТГ – 4 хворих;

Підгайцівска ТГ – 12 хворих;

Рожищенська ТГ – 1 хворий;

Торчинська ТГ – 1 хворий;

Затурцівська ТГ – 1 хворий;

Нововолинська ТГ – 7 хворих;

Павлівська ТГ – 2 хворих;

Камінь-Каширська ТГ – 30 хворих;

Маневицька ТГ – 5 хворих;

Прилісненська ТГ – 1 хворий;

Голобська ТГ – 3 хворих;

Вишнівська ТГ – 1 хворий;

Дубечненська ТГ – 2 хворих;

Дубівська ТГ – 2 хворий;

Заболотівська ТГ – 1 хворий;

Забродівська ТГ – 5 хворих;

Ковельська ТГ – 18 хворих;

Люблинецька ТГ – 1 хворий;

Любомльська ТГ – 4 хворих;

Ратнівська ТГ – 14 хворих;

Рівненська ТГ – 4 хворих;

Самарівська ТГ – 1 хворий;

Старовижівська ТГ – 12 хворих;

Турійська ТГ – 6 хворих.

Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 855 людей: першою дозою – 359 волинян та другою дозою – 364 особи. Від початку вакцинальної кампанії медики всього щепили 647 960 волинян.

За весь час пандемії в області захворіли 106 736 волинян. 101 783 людини одужали від COVID-19. 2 232 жителі області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 423 522 волинянина.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи інформували про 512 нових випадків за добу. Зафіксували три летальних випадки.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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