Спостерігачі Місії ОБСЄ виявили на окупованих територіях Донбасу озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 22 січня.

"22 "Гради", розміщені з порушеннями ліній відведення, були виявлені 21 січня патрулем СММ близьк. п. Кришталевий (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська)", — йдеться у звіті.

У звіті йдеться, що свободу пересування Місії й далі обмежували, зокрема на 2 блокпостах збройних формувань поблизу Ясинуватої та Кремінця Донецької області.

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