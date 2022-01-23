COVID-19 на Закарпатті: 370 підтверджених випадків за добу

Впродовж 22 січня на Закарпатті медичні працівники підтвердили коронавірус у 370 людей. Про це повідомляють на сайті міністерства охорони здоров’я України.

За добу одужали 138 пацієнтів, померли 5 хворих на коронавірус.

"За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", — йдеться в повідомленні.

Що відомо:

За добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 2 774 людини.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

МОЗ оновило епідемічне районування України. Скільки областей у "помаранчевій" зоні.

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