COVID-19 на Закарпатті: 370 підтверджених випадків за добу

Впродовж 22 січня на Закарпатті медичні працівники підтвердили коронавірус у 370 людей. Про це повідомляють на сайті міністерства охорони здоров’я України.
За добу одужали 138 пацієнтів, померли 5 хворих на коронавірус.
"За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", — йдеться в повідомленні.
Що відомо:
- За добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 2 774 людини.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- МОЗ оновило епідемічне районування України. Скільки областей у "помаранчевій" зоні.