121 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

22 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 121 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 15 444 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 22 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 428 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький – 1677 (+1);

Гадяч – 2492 (+14);

Гребінківський – 1621 (+4);

Диканський – 1873 (+4);

Кременчук – 18593 (+10);

Кременчуцький – 2633 (+17);

Лохвицький – 3733 (+7);

Лубенський – 1775 (+2);

Лубни – 5826 (+9);

Новосанжарський – 2230 (+2);

Пирятинський – 2545 (+12);

Полтава – 49503 (+30);

Полтавський – 7542 (+8);

Чорнухинський – 637 (+1).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 147 099 людей. Одужали за увесь час 137 824 людей, а летальних випадків — 3 919 (три нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 356 жителів регіону.

Що відомо: