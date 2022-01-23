121 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

22 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 121 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 15 444 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 22 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 428 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
Гадяцький – 1677 (+1);
Гадяч – 2492 (+14);
Гребінківський – 1621 (+4);
Диканський – 1873 (+4);
Кременчук – 18593 (+10);
Кременчуцький – 2633 (+17);
Лохвицький – 3733 (+7);
Лубенський – 1775 (+2);
Лубни – 5826 (+9);
Новосанжарський – 2230 (+2);
Пирятинський – 2545 (+12);
Полтава – 49503 (+30);
Полтавський – 7542 (+8);
Чорнухинський – 637 (+1).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 147 099 людей. Одужали за увесь час 137 824 людей, а летальних випадків — 3 919 (три нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 356 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19