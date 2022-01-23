За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 105 осіб

2 105 осібщепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 813 людей, другою дозою – 816, бустерною – 476. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 713 252 особи.

38 861 людину вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 22 січня 2022 року. Одну дозу отримали 14 639 осіб, другу дозу – 13 656, додаткову дозу отримали 332 особи, бустерну дозу – 10 234 людини.. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 155 838 людей, з них отримали одну дозу – 15 155 836 осіб, дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021, бустерну дозу – 203 445 осіб. Загалом провели 29 829 551 щеплення.

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