На Кіровоградщині за минулу добу не реєстрували жодної смерті від COVID-19

У Кіровоградській області за добу COVID-19 підтвердили у 118 людей, 77 жителів одужали, смертельних випадків не реєстрували. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 4 у Голованівському районі;
- 55 у Кропивницькому районі;
- 25 в Новоукраїнському районі;
- 34 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 2 жителів Голованівського району;
- 35 жителів Кропивницького району;
- 15 жителів Новоукраїнського району;
- 25 жителів Олександрійського району;
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34621 випадок COVID-19, одужали 31245 людей, померли 1622 жителі регіону.
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