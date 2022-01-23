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На Кіровоградщині за минулу добу не реєстрували жодної смерті від COVID-19
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На Кіровоградщині за минулу добу не реєстрували жодної смерті від COVID-19

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за минулу добу не реєстрували жодної смерті від COVID-19 ілюстративне фото УНІАН

У Кіровоградській області за добу COVID-19 підтвердили у 118 людей, 77 жителів одужали, смертельних випадків не реєстрували. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 4 у Голованівському районі;
  • 55 у Кропивницькому районі;
  • 25 в Новоукраїнському районі;
  • 34 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 2 жителів Голованівського району;
  • 35 жителів Кропивницького району;
  • 15 жителів Новоукраїнського району;
  • 25 жителів Олександрійського району;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34621 випадок COVID-19, одужали 31245 людей, померли 1622 жителі регіону.

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