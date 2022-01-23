На Кіровоградщині за минулу добу не реєстрували жодної смерті від COVID-19

У Кіровоградській області за добу COVID-19 підтвердили у 118 людей, 77 жителів одужали, смертельних випадків не реєстрували. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

4 у Голованівському районі;

55 у Кропивницькому районі;

25 в Новоукраїнському районі;

34 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

2 жителів Голованівського району;

35 жителів Кропивницького району;

15 жителів Новоукраїнського району;

25 жителів Олександрійського району;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34621 випадок COVID-19, одужали 31245 людей, померли 1622 жителі регіону.

Читайте також

За добу в Україні коронавірус виявили у понад 15 тисяч людей

МОЗ оновило епідемічне районування України. Скільки областей у "помаранчевій" зоні

У Кропивницькому працівники обласного центру контролю хвороб щепилися бустерною дозою

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!