На Донбасі за добу від коронавірусу вакцинували понад тисячу людей

Протягом 22 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 599 людину, другу дозу отримали – 737. На Луганщині першою дозою вакцинували 246, другою – 189. Про це повідомляє сайт вакцинації від COVID-19.

Загалом в Донецькій області 2 дози щеплення мають 595 094 людей, першою дозою вакциновані 640 048 людей. У Луганській області 2 дози щеплення мають 260 919 людей, першою дозою вакциновані 270 563.

У Донецькій області за добу коронавірус виявили у ще 353 хворих. У Луганській області за добу COVID-19 підтвердили ще у 35 хворих.

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Станом на 23 січня від початку пандемії в Донецькій області COVID-19 підтверджено 173 823 хворих, з них 164 499 одужали, 5262 померла з них за добу – 1. У Луганській області коронавірус підтверджено 61 987 хворих, з них 57 686 одужали, 2253 померло.

Протягом останньої доби в Україні коронавірус підтвердили у 15 444 хворих(з них дітей – 2298, медпрацівників – 264).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Що відомо

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року

МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.

З питаннями щодо охорони здоров'я можна звертатись за телефонами:

- "гаряча лінія" Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201

- "гаряча лінія" Донецької облдержадміністрації - 0 800 408 91

- "гаряча лінія" Луганської облдержадміністрації - 0800 505 107

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