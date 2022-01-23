486 підтверджених випадків, 6 смертей: коронавірус на Вінниччині

На Вінниччині за добу лабораторно підтвердили 486 нових випадків коронавіурсу. Це на 519 менше, аніж напередодні. Летальних випадків зафіксували 6. Одужали 56 людей. Такі дані МОЗ України станом на ранок 23 січня.

Від початку пандемії COVID-19 офіційно підтвердили у 121 096 мешканців області. З них одужали 109 873 вінничани. Летальних випадків від ускладнень коронавірусу зафіксували 3 293.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробив 301 вінничанин (всього 588 122 людина). Другою дозою імунізувалися 275 мешканців області (всього 552 733). Бустерною дозою вакцинувалися 290 людей (всього 8 850), а додатковою 3 (всього 163).

В Україні ж за минулу добу зафіксовали 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 2 298 дітей та 264 медики.

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