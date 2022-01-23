Отримав обмороження ніг. На Одещині знайшли зниклого підлітка

На Одещині 22 січня знайшли хлопця, який втік з дому майже тиждень тому. У хлопця виявили обмороження ніг II ступеню, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

17-річний Кирило нібито неодноразово тікав з домівки. Жителі одного з районів повідомили в поліцію, що побачили біля лиману незнайомого босого хлопця. Зараз він перебуває в обласній лікарні разом із батьками. Його життю нічого не загрожує, повідомили в пресслужбі.

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