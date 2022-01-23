Протягом минулої доби 22 січня на території Миколаївської області зафіксували 223 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 60 випадків менше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли дві людини.

Такі дані Миколаївська обласна державна адміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 121, у Первомайську — 28, в Очакові — 10, в Южноукраїнську — чотири, у Вознесенську — два. На території громад Миколаївщини виявили 58 нових випадків захворювання. За весь період пандемії в області зафіксували 118 482 випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужала 191 людина. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 112 815 людей.

Протягом доби 22 січня зареєстрували два летальних випадки, викликаних перебігом COVID-19.

Станом на 23 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 392 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 23,12 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 808 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли три людини. У Херсонській області — 211 нові випадки за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

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