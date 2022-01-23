За минулу добу, 22 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 411 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли троє людей. Ще 75 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 248 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 233 977 мешканців області. Померли 9 090 людей.

Що відомо

За добу 22 січня 2022 року в Україні зафіксували 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2298, медпрацівників – 264).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 29 829 551 щеплення.

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