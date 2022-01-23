COVID-19 в Одеській області. За добу хворобу виявили у 808 людей

За минулу добу в Одеській області COVID-19 виявили у 808 людей. 41 хворий одужав, троє – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (2 170), далі йде Івано-Франківська область (1 704). На третьому місці за кількістю хворих Сумська область (1 469).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 249 152 громадянина,

одужали 231 760 людей,

померли 5 684 хворих,

наразі хворіють 11 708 мешканців області.

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