На Івано-Франківщині медики зафіксували 1 704 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 1 704 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 744 жителів Івано-Франківського, 227 — Калуського, 333 — Коломийського, 266 — Надвірнянського, 132 — Косівського та двох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 145 702 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 22 січня медики зафіксували чотири летальні випадки з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 194 людини.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 155 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 123 696 жителів області.

Протягом 22 січня в Україні медики зафіксували 15 444 нові випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно. Дитсадки Івано-Франківської громади працюватимуть у звичному режимі.

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