За добу 22 січня бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один український військовий отримав бойове травмування. Він перебуває в лікувальному закладі. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Окупанти стріляли неподалік Травневого та по населеному пункту Травневе бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів", — йдеться у повідомленні.

За даними штабу, окупанти стріляли поблизу Водяного з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Бойовики використали безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Як розповіли у штабі, від початку доби з боку окупантів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Травмованих та загиблих немає.

Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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