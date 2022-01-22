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Помер один із засновників фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник. Йому було 67 років
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Помер один із засновників фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник. Йому було 67 років

Олег Павлюк
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Помер один із засновників фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник. Йому було 67 років Фото: Кирило Стеценко / Facebook

У 67-річному віці помер музикознавець Тарас Мельник, відомий як співзасновник і багаторічний директор музичного фестивалю "Червона Рута". Про це у Facebook повідомила його племінниця Наталія Антонова.

Причину смерті Мельника вона не вказала. Раніше, 17 січня, донька музикознавця Соломія писала, що він понад місяць хворіє на COVID-19 і перебуває у тяжкому стані в лікарні Ужгорода.

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. У 1977-му, коли він вчився на п’ятому курсі консерваторії, його виключили за "буржуазний націоналізм" і відправили працювати на завод на два роки.

З 1980 року Мельник викладав музику, а 1989 року разом із нині заслуженим артистом України Кирилом Стеценком та іншими товаришами організував і провів перший фестиваль української музики "Червона Рута" в Чернівцях.

Мельник був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва і високий професіоналізм. Він був одружений на Ользі Мельник і мав доньку Соломію.

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