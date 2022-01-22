Вперше під час відзначення дня Соборності України зустрілися представники трьох областей. Врочистості відбулися на місці, де межують Хмельниччина, Тернопільщина та Чернівеччина. Колись вони належали до трьох різних держав. Як святкували об’єднання українських земель, бачили кореспонденти Суспільного.

Житель села Окопи Василь Дідич розповідає: їхнє село, розташоване у Тернопільській області, до проголошення Акту злуки входило до складу Польщі.

«Наше село було і під Польщею, і під Австро-Угорщиною. А там, через Збруч, була Росія, а отут, через Дністер, була Румунія. Об’єднувалися, ходили - бо хотіли, бо треба було. Це все колись належало Поділлю. В мого батька, як було весілля, то його двоюрідний брат пішов до Дністра коні напувати, і сам, по льодові, перекотився на Чернівецьку область. Там його зловили прикордонники, і він вже не вернувся», - розповідає чоловік.

На мосту через річку Збруч, поблизу села Окопи, влаштували флешмоб - з’єднують блакитне та жовте полотна українського стяга. Перше несуть хмельничани, друге - тернополяни.

Суспільне Поділля Полотна стяга - блакитне та жовте, несуть хмельничани та тернополяни, аби об'єднати обидва в український прапор.

У день Соборності України біля села Окопи, що на Тернопільщині, зустрілися делегації трьох областей: Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької.

«Зустрілися на кордоні трьох областей, як символ єднання нашої української держави, з нагоди проголошення Акта злуки 22 січня 1918-го року між Західноукраїнською Народною республікою та Українською народною республікою», - розповідає заступник директора департаменту інформаційної діяльності Хмельницької облдержадміністрації Костянтин Дєтковський.

Тримають полотно зокрема і курсанти Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. За словами ректора закладу Олександра Луцького, їх приїхало сто людей.

Суспільне Поділля На свято День Соборності України приїхали курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України.

Щороку місце зустрічі делегацій змінюють. Цьогоріч приймає гостей Тернопільська область, розповідає директорка Департаменту культури та туризму Тернопільської облдержадміністрації Світлана Байталюк. За її словами, поблизу моста встановили намети з виробами митців Тернопільщини, також тут пригощають гарячим борщем. На сцені актори відтворили проголошення Акту Злуки Українських земель. Як розповіла Світлана Байталюк, також тут зафіксували рекорд України зі встановлення найбільшого підсвічника у вигляді тризуба.

«Цей трисвічник, який засвідчено як рекорд, буде встановлено в Тернопільському обласному музеї Національно-визвольної боротьби Тернопільщини», - каже Світлана Байталюк.

Суспільне Поділля Підсвічник у вигляді тризуба, виготовлений з металу та наповнений бджолиним воском, визнали найбільшим в Україні.

Тризуб має висоту один метр вісімсот сантиметрів та довжину – 75 сантиметрів, розповідає представник національного проєкту «Книга рекордів України» Віталій Іваницький. За його словами, основа підсвічника зроблена з металу, чаші наповнені бджолиним воском.

«В категорії «Державність і символи» такого ще не було в Україні. Тому було прийнято відповідне рішення, що це якраз відповідає рекорду в Україні», - каже Іваницький.

Як розповів Костянтин Дєтковський, у наступному році до відзначення Дня соборності України в такому форматі планують долучити Івано-Франківську область.

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