У Запоріжжі презентували книгу про військовополонених поляків

Сьогодні, 22 січня, у Запорізькому краєзнавчому музеї представники Союзу поляків Запоріжжя “Полонія” презентували книгу “Запорізький табір НКВС для польських військовополонених”.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова.

У книзі містяться документи стосовно Запорізького трудового табору для військовополонених № 100 та особливостей утримання у ньому польських в’язнів протягом 1939-1940 років.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Цим започаткований літературний цикл “Степова Полонія”, присвячений історії поляків Північного Причорномор’я, розповів автор книги, запорізький історик Віктор Філас.

"У першому випуску йдеться про невідому сторінку історії поляків у Запоріжжі. Вони тут знаходилися майже 7 місяців, були в’язнями робочого табору НКВС, працювали на заводі “Запоріжсталь”. І цей перший том присвячений повсякденності функціювання цього табору", — розповідає автор книги.

Фото: Суспільне Запоріжжя Віктор Філас

Віктор Філас каже, збирав дані для книги в архівах Варшави та Москви: "Другий том буде присвячений персональному складу і колективному портрету в’язнів. А третій том буде присвячений карним справам, що містяться в запорізьких архівах СБУ і були заведені на поляків. В цьому році ми плануємо ці три томи видати".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Залишки табору № 100 знайшли представники запорізького польського товариства у 2015-му році - на території Заводського району Запоріжжя. Наступного року, біля Собору Бога Отця Милосердного, вони встановили пам’ятник співвітчизникам, репресованим у часи сталінізму.

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