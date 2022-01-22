На Соборній площі в Дніпрі 22 січня відбулося громадське зібрання до Дня соборності України. У ньому взяли участь близько сотні людей – колишні бійці, волонтери, громадські активісти.

Суспільне Дніпро

У руках вони тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а символіку УНР та ЗУНР.

Суспільне Дніпро

Священники Православної церкви України відслужили молебень за Україну.

Суспільне Дніпро

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців – учасників сучасних бойових дій на сході України та вояків полку «Січових стрільців – Вільних козаків» УНР, які загинули сто років тому за Катеринослав (нині Дніпро) в боях з більшовиками та махновцями.

14 загиблих унрівців поховали на цій площі у січні 1919-го року. За часів незалежної України їм встановлена пам'ятна дошка.

Суспільне Дніпро

Учасники заходу заспівали гімн України й поклали квіти до кам'яного хреста-монумента на честь злуки УНР та ЗУНР.

Суспільне Дніпро

Цей хрест був відкритий 2017 року.

Суспільне Дніпро

Також 22 січня в Дніпрі урочистості відбулися біля пам’ятника "молодому" Тарасу Шевченку. Там зібралися представники влади, громадськість, небайдужі містяни.

Фото: ДніпроОДА

Квіти до пам'ятника Шевченку поклали учасники заходу, зокрема українські бійці.

Фото: ДніпроОДА

Що відомо

22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цього дня 1919 року, 103 роки тому, проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

22 січня 1990 року Народний рух влаштував акцію «Живий ланцюг», до 71 річниці з дня проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. «Ланцюг» починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому (колишньої резиденції парламенту ЗУНР і місця ухвалення Акту Злуки), йшов через Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне та Житомир до Києва. «Українська хвиля» простягалася на близько 700 кілометрів. У «ланцюгу» взяли участь, за офіційними даними радянського режиму, близько 450 тисяч осіб, за неофіційними оцінками – від 1 до 5 мільйонів.

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