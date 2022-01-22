На Соборній площі в Дніпрі 22 січня відбулося громадське зібрання до Дня соборності України. У ньому взяли участь близько сотні людей – колишні бійці, волонтери, громадські активісти.
У руках вони тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а символіку УНР та ЗУНР.
Священники Православної церкви України відслужили молебень за Україну.
Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців – учасників сучасних бойових дій на сході України та вояків полку «Січових стрільців – Вільних козаків» УНР, які загинули сто років тому за Катеринослав (нині Дніпро) в боях з більшовиками та махновцями.
14 загиблих унрівців поховали на цій площі у січні 1919-го року. За часів незалежної України їм встановлена пам'ятна дошка.
Учасники заходу заспівали гімн України й поклали квіти до кам'яного хреста-монумента на честь злуки УНР та ЗУНР.
Цей хрест був відкритий 2017 року.
Також 22 січня в Дніпрі урочистості відбулися біля пам’ятника "молодому" Тарасу Шевченку. Там зібралися представники влади, громадськість, небайдужі містяни.
Квіти до пам'ятника Шевченку поклали учасники заходу, зокрема українські бійці.
Що відомо
- 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цього дня 1919 року, 103 роки тому, проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
- 22 січня 1990 року Народний рух влаштував акцію «Живий ланцюг», до 71 річниці з дня проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. «Ланцюг» починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому (колишньої резиденції парламенту ЗУНР і місця ухвалення Акту Злуки), йшов через Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне та Житомир до Києва. «Українська хвиля» простягалася на близько 700 кілометрів. У «ланцюгу» взяли участь, за офіційними даними радянського режиму, близько 450 тисяч осіб, за неофіційними оцінками – від 1 до 5 мільйонів.
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