Флешмоб та виставка про Крим: як відзначили День Соборності у Запоріжжі

Відсьогодні, 22 січня, у Запоріжжі протягом двох тижнів діятиме всеукраїнська пересувна виставка “Крим мандрує”. До Дня Соборності України біля обласної бібліотеки запоріжці організували громадську акцію.

На заходах побувала кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова

Виставка "Крим мандрує" розташована у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Її мета — познайомити українців із матеріальною та духовною культурою кримсько-татарського народу від давнини до сучасності.

Фото: Суспільне Запоріжжя

На світлинах — історія державності, традицій, освіти, релігії, побуту, мови й мистецтва кримських татар. Окрема сторінка присвячена історичним постатям, громадським діячам, вченим, митцям, правозахисникам півострова. Проєкт ініціювала громадська організація “Ель-Чєбєр” за підтримки Українського культурного Фонду. У Запоріжжі виставкою опікуються громадські організації ”Справа громад” та “Ана-Юрт”.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Виставка відбувається вже декілька місяців. Мандрує містами України. Вона була в Києві, Авдіївці, Мар’їнці, зараз у нас, в Запоріжжі. Сама ідея виставки — познайомити Україну з Кримом, відкрити ще раз Крим як культурну перлину України, як територію, де є унікальні корінні народи Криму", — каже кураторка виставки Наталя Опенко.

Перед відкриттям виставки на майданчику біля бібліотеки запоріжці організували громадську акцію, присвячену Дню Соборності України.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Це вже третій флешмоб, який ми проводимо щорічно. У цьому році ми вишикувались у цифру 103 - яскраво, з кольоровим димом, аби підсвітити все це дійство. Зняли з коптера відео і тепер у соцмережах всі будуть бачити, що акція до 103 річниці Акту проголошення Злуки відбулась", — каже Олеся Єсіна, голова ГО "Справа громад".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Після Запоріжжя виставку "Крим мандрує" побачать в області. Після чого вона експонуватиметься у Херсоні.

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