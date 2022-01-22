У фізкультурно-оздоровчому комплексі "Намив" 22 січня відбулися змагання з футзалу серед військовослужбовців Миколаївської, Одеської, Запорізької областей та міста Києва. Захід присвятили Дню Соборності України.

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник командира 406-ї окремої артилерійської бригади, організатор змагань Володимир Воронін.

За словами Володимира Вороніна, у змаганнях з футзалу серед військовослужбовців брали участь 198-й навчальний центр ВМС України, 406-та окрема артилерійська бригада, команди з військових частин міст Очакова, Бердянська, Білгород-Дністровська та команда військових капеланів церкви "Скинія" з Києва.

Фото: Василя Філімона/Суспільне Миколаїв Організатор змагань Володимир Воронін

Шість команд розподілили на дві групи по три в кожній, розповів Володимир Воронін, від військових частин було представлені по десять гравців. Змагались за правилами футзалу: два тайми по десять хвилин. З кожної групи дві кращі команди виходили у наступну стадію турніру та розігрували між собою переможця.

Фото: Василя Філімона/Суспільне Миколаїв Розминка перед змаганнями

“Мета – це розвиток фізичної підготовки військовослужбовців. Це основна мета, щоб військовослужбовець займався спортом, займався своїм фізичним та духовним розвитком. Сьогодні в нашій державі святкується День Соборності України, чергова її річниця. Свій захід щодо проведення змагань з мініфутболу, ми присвятили саме цьому дню”, — сказав Володимир Воронін.

Пастор церкви та член команди військових капеланів Юрій Сабадаш розповів, що у такому турнірі участь бере не вперше.

Фото: Василя Філімона/Суспільне Миколаїв Військовий капелан Юрій Сабадаш

“Ми давно працюємо в капеланстві, давно опікуємось нашими військовими. Більше перебуваємо в зоні бойових дій, відвідуємо їх. Щоб люди трішки розряджалися, проводимо футбольний матч", — сказав Юрій Сабадаш.

Перший свій матч чоловік зіграв у зоні бойових дій — приїжджали до військовослужбовців 93-ї бригади.

"Ми розуміємо, що війна не закінчується тільки там, де бійці виконують своє завдання. Буває, що війну вони привозять туди, де вони на мирній території. Такі заходи, де зустрічаються представники церкви та представники Збройних сил, проводять матчі, воно збудовує людину, воно дає душевний спокій,” — розповів Юрій Сабадаш.

Фото: Василя Філімона/Суспільне Миколаїв Переможців нагородили кубками, медалями, грамотами

За словами Володимира Вороніна, на змаганнях з футзалу серед військовослужбовців перше місце посіла команда 406-ї окремої артилерійської бригади з міста Миколаєва, друге місце за військовослужбовцями з Білгород-Дністровська, третє — за представниками військової частини з Бердянська. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами.

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