У Черкасах відбувся Всеукраїнський турнір із дартсу

22 січня в Черкасах відбувся Всеукраїнський турнір, присвячений пам'яті засновника обласної федерації дартсу Володимира Бондаренка. У ньому взяли участь представники п'яти областей, повідомив Суспільному організатор змагань, керівник відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнська федерація дартсу" в Черкаській області Андрій Морозов.

Учасник змагань, черкасець Святослав Подольський розповів, яким пам'ятає Володимира Бондаренка:

"Я особисто був знайомий із ним. Він доклав чимало зусиль для розвитку черкаського дартсу. Не завжди легко організовувати турніри, фестивалі. Все робиться на ентузіазмі самих гравців, бо спонсорів немає, все своїми силами".

Фото Святослав Подольський Учасник турніру Святослав Подольський

"Я не вперше беру участь у таких змаганнях. У черкаському дартс-клубі постійно проводять рейтингові ігри. І вдома тренуюся, і в клубі", – зазначив Святослав Подольський.

Керівник черкаського обласного підрозділу ГО "Всеукраїнська федерація дартсу"Андрій Морозов розповів, що Володимир Бондаренко був першим головою Черкаської федерації дартсу.

"Десять років тому Володимир Бондаренко помер через тяжку хворобу. І щороку ми проводимо турнір його пам'яті", – зазначив він.

Суспільне Черкаси Андрій Морозов

Андрій Морозов додав, що змагання проходили в чоловічих та жіночих групах.

Фото Святослав Подольський

"Турнір відбувався за звичною системою: спочатку грали групи, а потім – олімпійська система на вибування. Було вісім груп у чоловічому форматі. У жіночому форматі так само, тільки там дві групи – чотири людини", – розповів Андрій Морозов.

За його словами, в турнірі брали участь 34 чоловіків та вісім жінок із п'яти областей України. Зокрема, були гравці з Черкас, Києва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя та Енергодару.

У фіналі до п'яти перемог серед чоловіків змагалися Володимир Соколов із Черкас та Артем Усик із Києва. Артем і виборов Кубок турніру. Серед дівчат найвлучнішою стала Віталіна Моісеєнко з Черкас.

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