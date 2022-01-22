Скажи Україні "так". У Києві розгорнули 500-метровий прапор до Дня соборності

На Софійській площі в Києві 22 січня відбулася акція "Скажи Україні "так", присвячена Дню Соборності України. Вона покликана об’єднати українців по всьому світу.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Акція до Дня соборності України, Київ, 22 січня 2022 року

Акція розпочалася з гімну України. На Софійській площі, за оцінками кореспондентки Суспільного, зібралися приблизно 300 людей.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Акція до Дня соборності України, Київ, 22 січня 2022 року

За словами організаторів, акцію "Скажи Україні "так" проводять у 60 країнах світу.

Люди зібралися і, взявшись за руки, утворили живий ланцюг єдності від Софійського до Михайлівського собору та розгорнули український прапор довжиною 500 метрів.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Акція до Дня соборності, Київ, 22 січня 2022 року

Також організатори закликають людей долучатися до акції з усіх куточків України, створивши живі ланцюги соборності у своїх містах та селах.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Акція до Дня соборності, Київ, 22 січня 2022 року

На Софійській площі чергувала поліція діалогу.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Акція до Дня соборності, Київ, 22 січня 2022 року

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Що відомо

22 січня Україна відзначає День соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

День соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році відповідно до указу президента Леоніда Кучми. У 2011 році тодішній президент Віктор Янукович поєднав свято із Днем Свободи, який, починаючи із 2005 року, відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак вже у 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко відновив попередню назву свята.

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