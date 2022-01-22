Скажи Україні "так". У Києві розгорнули 500-метровий прапор до Дня соборності

На Софійській площі в Києві 22 січня відбулася акція "Скажи Україні "так", присвячена Дню Соборності України. Вона покликана об’єднати українців по всьому світу.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.
Акція розпочалася з гімну України. На Софійській площі, за оцінками кореспондентки Суспільного, зібралися приблизно 300 людей.
За словами організаторів, акцію "Скажи Україні "так" проводять у 60 країнах світу.
Люди зібралися і, взявшись за руки, утворили живий ланцюг єдності від Софійського до Михайлівського собору та розгорнули український прапор довжиною 500 метрів.
Також організатори закликають людей долучатися до акції з усіх куточків України, створивши живі ланцюги соборності у своїх містах та селах.
На Софійській площі чергувала поліція діалогу.
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Що відомо
- 22 січня Україна відзначає День соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).
- День соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році відповідно до указу президента Леоніда Кучми. У 2011 році тодішній президент Віктор Янукович поєднав свято із Днем Свободи, який, починаючи із 2005 року, відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак вже у 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко відновив попередню назву свята.
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