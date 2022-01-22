До Дня Соборності України у Львові, перед пам'ятником Шевченку, мешканці міста утворили "живий ланцюг єдності". До події долучилися кілька сотень львів'ян. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Пообіді, 22 січня, львів'яни вийшли на центральний проспект Свободи та символічно взялися за руки, утворивши "живий ланцюг".

Суспільне Львів "Живий ланцюг"

Чимало з них тримали українські прапори.

Суспільне Львів "Живий ланцюг"

Як повідомили співорганізатори "живого ланцюга" — студентське братство Львівської Політехніки, доєднатися до ланцюга міг кожен охочий.

"Це великий день для України. У цей день більше ніж 100 років тому Україна об'єдналася — УНР із ЗУНР. Основною метою чого було — єднання українського народу, що і зараз потрібно на сучасному етапі. Ми маємо пам'ятати перше за все про такі дні і потрібно таке поширювати серед молоді. Бо головним рушієм цього свята є молодь", — каже співорганізатор акції Тарас Мельник.

Суспільне Львів "Живий ланцюг"

За інформацією поліції діалогу, до акції в Львові сьогодні долучились близько 200 людей.

Суспільне Львів "Це великий день для України": до Дня Соборності львів'яни утворили "живий ланцюг"

Що відомо

День Соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цього ж дня роком раніше, 22 січня 1918 року, прийняли IV Універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки.

Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 км.

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