До Дня Соборності України у Львові, перед пам'ятником Шевченку, мешканці міста утворили "живий ланцюг єдності". До події долучилися кілька сотень львів'ян. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.
Пообіді, 22 січня, львів'яни вийшли на центральний проспект Свободи та символічно взялися за руки, утворивши "живий ланцюг".
Чимало з них тримали українські прапори.
Як повідомили співорганізатори "живого ланцюга" — студентське братство Львівської Політехніки, доєднатися до ланцюга міг кожен охочий.
"Це великий день для України. У цей день більше ніж 100 років тому Україна об'єдналася — УНР із ЗУНР. Основною метою чого було — єднання українського народу, що і зараз потрібно на сучасному етапі. Ми маємо пам'ятати перше за все про такі дні і потрібно таке поширювати серед молоді. Бо головним рушієм цього свята є молодь", — каже співорганізатор акції Тарас Мельник.
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За інформацією поліції діалогу, до акції в Львові сьогодні долучились близько 200 людей.
Що відомо
- День Соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цього ж дня роком раніше, 22 січня 1918 року, прийняли IV Універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки.
- Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 км.
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