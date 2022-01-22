День Соборності: херсонці молились за мир та єдність в Україні

22 січня херсонці зібралися біля пам’ятника Шевченка на акцію до Дня Соборності України.

Люди на бульварі Шевченка почали збиратися до дев’ятої години. С собою приносили квіти. До заходу долучилися представники Нацгвардії та Нацполіції.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Традиційно сьогодні військовослужбовці Нацгвардії долучилися до святкування даної знаменної події. Віримо у перемогу. Впевнені, що тимчасово окуповані українські землі – Донецької, Луганської області та анексований Крим спільними зусиллями зможемо повернути до рідної України", - сказав заступник командира військової частини 3056 Микола Побережний.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Присутні заспівали гімн України, окрім учасників акції до заходу долучалися і перехожі.

Анастасія прийшла на акцію до дня Соборності України

"Цей день, який означає єдність України – Заходу і Сходу. Бо ми єдина країна, єдиний народ. І ми сьогодні прийшли, щоб це підтвердити", - каже дівчина.

"Коли Україну роздирали на частини і білі, і червоні, і Махно. Ми можемо говорити, що рушійною силою держави був український народ, який об’єднався. День Злуки УНР і Західно-Української Народної Республіки в єдину країну, Соборну Україну. В ту Україну, яку ми маємо зараз – єдину і соборну. І Україна непереможна, якщо вона єдина", - говорить учасник акції Григорій Чернишенко.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

На бульварі Шевченка присутні молилися за єдність та мир в Україні. Військовий священник настоятель храму Трьох Святителів Юрій Курило говорить – завжди свідомо ставився до Дня Соборності.

"Напевно з народження прийшло, тому що в 90-х роках, як почали святкувати, а я з Західної України, то там святкували і раніше. Я за нього знав, читав історію і, можливо, не святкувалося так, як зараз, скажімо у 80-90 роки, але свідомість цього була", - каже Юрій Курило.

Олег Олексюк говорить, не міг пропустити цю акцію – серед календарних дат День Соборності України – один з найважливіших, - продовжує чоловік.

"День Соборності допоміг об’єднати українські землі. Західноукраїнську Народну Республіку і нашу велику Україну в єдину Соборну державу. Вірю в те, що і в ці складні життєві часи, вони все ж таки є життєдайними, адже ми всі відчули в собі той дух українства. Відчули відродження нашої мови, наших традицій", - каже Олег Олексюк.

До пам’ятника Шевченку присутні поклали квіти. На акцію зібралося близько півтори сотні людей, за порядком стежили сім представників поліції.

Що відомо:

22 січня Україна відзначає День соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР)

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