У Чернівцях повідомили про ймовірне мінування ринку та втретє — торгового центру

У Чернівцях повідомили про ймовірне мінування квіткового ринку на вулиці Небесної сотні та торгового центру "DEPOt". Цю інформацію перевіряють.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції Віта Криворучко.

На ринку та в торговому центрі евакуювали людей. Рух вулицями поруч з будівлями не ускладнений.

Що відомо