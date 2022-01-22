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У Чернівцях повідомили про ймовірне мінування ринку та втретє — торгового центру
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У Чернівцях повідомили про ймовірне мінування ринку та втретє — торгового центру

Олена Дуняк
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У Чернівцях повідомили про ймовірне мінування ринку та втретє — торгового центру Патрульна поліція Чернівецької області

У Чернівцях повідомили про ймовірне мінування квіткового ринку на вулиці Небесної сотні та торгового центру "DEPOt". Цю інформацію перевіряють.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції Віта Криворучко.

На ринку та в торговому центрі евакуювали людей. Рух вулицями поруч з будівлями не ускладнений.

Що відомо

  • Від 20 січня у Чернівцях повідомляли про декілька замінувань торгових центрів, магазину та школи. Ця інформація не підтвердилась.
  • Від початку року до поліції надійшло понад 300 повідомлень про мінування різних будівель в Україні. Всі вони виявились неправдивими.
  • У поліції повідомили, що псевдозамінування є спланованою інформаційною операцією. Також правоохоронці заявили, що повідомлення про "мінування" надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації.
  • Неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей та знищення об’єктів власності карається позбавленням волі на термін від двох до восьми років.
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