У Чернівцях повідомили про ймовірне мінування ринку та втретє — торгового центру

У Чернівцях повідомили про ймовірне мінування квіткового ринку на вулиці Небесної сотні та торгового центру "DEPOt". Цю інформацію перевіряють.
Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції Віта Криворучко.
На ринку та в торговому центрі евакуювали людей. Рух вулицями поруч з будівлями не ускладнений.
Що відомо
- Від 20 січня у Чернівцях повідомляли про декілька замінувань торгових центрів, магазину та школи. Ця інформація не підтвердилась.
- Від початку року до поліції надійшло понад 300 повідомлень про мінування різних будівель в Україні. Всі вони виявились неправдивими.
- У поліції повідомили, що псевдозамінування є спланованою інформаційною операцією. Також правоохоронці заявили, що повідомлення про "мінування" надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації.
- Неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей та знищення об’єктів власності карається позбавленням волі на термін від двох до восьми років.