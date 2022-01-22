Мороз та ожеледиця: синоптик розповів про погоду на Черкащині

23 і 24 січня на Черкащині прогнозують морози, ожеледицю та опади. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
За словами синоптика, в неділю, 23 січня погодні умови відповідають першому рівню небезпечності – "жовтому"Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту..
"23 січня на Черкащині та Черкасах на дорогах очікується ожеледиця. Це перший рівень небезпечності, "жовтий". Вдень 24 та вночі 25 січня утримається класична зимова січнева погода з морозами та опадами. Буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий сніг, вночі без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", – поінформував синоптик.
За словами Віталія Постриганя, температура вдень від 3 до 8º морозу, вночі від 7до 12º морозу, вітер північний, 5 – 10 м/с.
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