Мороз та ожеледиця: синоптик розповів про погоду на Черкащині

23 і 24 січня на Черкащині прогнозують морози, ожеледицю та опади. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, в неділю, 23 січня погодні умови відповідають першому рівню небезпечності – "жовтому".

"23 січня на Черкащині та Черкасах на дорогах очікується ожеледиця. Це перший рівень небезпечності, "жовтий". Вдень 24 та вночі 25 січня утримається класична зимова січнева погода з морозами та опадами. Буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий сніг, вночі без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", – поінформував синоптик.

За словами Віталія Постриганя, температура вдень від 3 до 8º морозу, вночі від 7до 12º морозу, вітер північний, 5 – 10 м/с.

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