За минулий тиждень в Івано-Франківській територіальній громаді медики зареєстрували півтори тисячі позитивних ПЛР-тестувань на COVID-19. Приблизно стільки випадків зафіксували упродовж усього грудня 2021 року.
Про це на позачерговому засіданні комісії ТЕБ і НС міськради повідомила начальниця управління охорони здоров’я Марія Бойко.
"Має стрімке зростання захворюваності на COVID-19. За останній тиждень в середньому впродовж дня ми госпіталізовували 25-30 людей у наші два стаціонари — міська центральна клінічна лікарня та міська лікарня № 1. Ще два тижні тому ми ушпиталювали 8-12 людей. Ситуація напружується", — розповіла Марія Бойко.
З її слів, збільшилася кількість дітей, які хворіють на COVID-19. За минулу добу в Івано-Франківській громаді медики діагностували коронавірус у 21 дитини, з початку пандемії – у 1 816 дітей.
"Госпіталізували 80-90 дітей, 25-40 – перебувають на амбулаторному лікуванні. На медичному обстежені є 120 пацієнтів. Дитяча лікарня переповнена, дуже багато хворіє дітей. Це відрізняє цю хвилю коронавірусу від двох попередніх, коли діти практично не інфікувалися", – повідомила Марія Бойко.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно.
Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.
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