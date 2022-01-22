Кременчуцькі хокеїсти перемогли суперників з Херсону

Хокеїсти клубу "Кременчук" перемогли у двадцятому турі чемпіонату України з хокею. Вдома кременчуківці закинули шість шайб у ворота гостей, а пропустили дві. Про це стало відомо із трансляції поєдинку.

22 січня команда з Кременчука перемогла херсонський "Дніпро" з рахунком 6:2. Гра відбулася на арені "Айсберг" у Кременчуці.

У складі господарів шайби у ворота суперників закинули Олександр Коробов, Денискін (4), Денис Матусевич та Ілля Сеннік.

Таким чим кременчуківці лишились на другій позиції у турнірній таблиці.

Наступний матч для хокеїстів з Полтавщини відбудеться 26 січня. У Харкові "Кременчук" зіграє проти команди "Берсерки".

Що відомо: