У Житомирі з нагоди 103-річчя Соборності України житомиряни вшанували пам'ять українських державних діячів. Про це 22 січня повідомила пресслужба Житомирської міської ради.
"Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України…", – ці слова Акту Злуки двох українських республік – Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки – в одну самостійну соборну Українську державу звучали на Софійському майдані в Києві 103 роки тому. 103 роки Соборності України!", – йдеться у повідомленні.
22 січня житомиряни вшанували пам'ять відомих українських діячів-державотворців з нагоди Дня Соборності України.
Учасники акції поклали квіти до меморіальної дошки Михайлу Грушевському, могили учасників українських національно-визвольних змагань Миколи Сціборського та Омеляна Сеника та пам'ятника Олегу Ольжичу.
Що відомо
- 21 січня жителі Житомира пройшлися урочистою ходою та створили "Ланцюг єдності", поклали квіти до пам'ятника Івану Огієнку, стели та пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні.
- Також 21 січня курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова утворили два "живі ланцюги".
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