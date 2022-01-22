У Житомирі з нагоди 103-річчя Соборності України житомиряни вшанували пам'ять українських державних діячів. Про це 22 січня повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

"Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України…", – ці слова Акту Злуки двох українських республік – Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки – в одну самостійну соборну Українську державу звучали на Софійському майдані в Києві 103 роки тому. 103 роки Соборності України!", – йдеться у повідомленні.

Фото: Житомирська міська рада

Фото: Житомирська міська рада

22 січня житомиряни вшанували пам'ять відомих українських діячів-державотворців з нагоди Дня Соборності України.

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Фото: Житомирська міська рада

Фото: Житомирська міська рада

Учасники акції поклали квіти до меморіальної дошки Михайлу Грушевському, могили учасників українських національно-визвольних змагань Миколи Сціборського та Омеляна Сеника та пам'ятника Олегу Ольжичу.

Фото: Житомирська міська рада

Фото: Житомирська міська рада

Що відомо

21 січня жителі Житомира пройшлися урочистою ходою та створили "Ланцюг єдності", поклали квіти до пам'ятника Івану Огієнку, стели та пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні.

Також 21 січня курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова утворили два "живі ланцюги".

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