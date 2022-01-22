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У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідності
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У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідності

Ярослав Прищепа Катерина Шевцова
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У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідності Катерина Шевцова, Суспільне

У Києві вдень 22 січня відбулась хода пам'яті за першими вбитими героями Революції гідності 2013–2014 років.

Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Суспільного Катерина Шевцова.

За її словами, біля Лядських воріт зібрались близькі загиблих, майданівці, волонтери, а також представники Музею Майдану. Люди тримали лампадки, квіти, й прапори — український, білоруський і Самооборони Майдану.

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідностіКатерина Шевцова, Суспільне

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідності

Учасники акції прийшли вшанувати перших активістів Майдану, вбитих під час протестів, зокрема, Сергія Нігояна, білоруса Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького, Олександра Бадери та Богдана Калиняка. Колона з людей пройшла місцями загибелі героїв Небесної сотні.

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідностіКатерина Шевцова, Суспільне

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідності

Демонстранти зробили першу зупинку на вулиці Грушевського, де виокремлене місце загибелі Жизневського.

Після цього вони поклали квіти, запалили лампадки і вшанували пам’ять Романа Сеника і Олександра Бадери, пам’ятні знаки яких встановлені біля входу на стадіон "Динамо".

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідностіКатерина Шевцова, Суспільне

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідності

Серед охочих пригадати майданівців був голова громадської організації "Третя Сотня Самооборони" Олександр Івашков.

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"Якщо люди приходять вшанувати вбитих, то їм не байдуже, що хлопці загинули за вільне, щасливе майбутнє України, щоб ми не жили у злочинній державі", — зазначив він.

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідностіКатерина Шевцова, Суспільне

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв Революції гідності

Також учасники акції поклали червоні троянди біля місця вшанування перших загиблих киян. Після цього біля місця пам’ятного знака 21- річного Сергія Нігояна відспівали молебень.

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