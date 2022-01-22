У Києві вдень 22 січня відбулась хода пам'яті за першими вбитими героями Революції гідності 2013–2014 років.
Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Суспільного Катерина Шевцова.
За її словами, біля Лядських воріт зібрались близькі загиблих, майданівці, волонтери, а також представники Музею Майдану. Люди тримали лампадки, квіти, й прапори — український, білоруський і Самооборони Майдану.
Учасники акції прийшли вшанувати перших активістів Майдану, вбитих під час протестів, зокрема, Сергія Нігояна, білоруса Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького, Олександра Бадери та Богдана Калиняка. Колона з людей пройшла місцями загибелі героїв Небесної сотні.
Демонстранти зробили першу зупинку на вулиці Грушевського, де виокремлене місце загибелі Жизневського.
Після цього вони поклали квіти, запалили лампадки і вшанували пам’ять Романа Сеника і Олександра Бадери, пам’ятні знаки яких встановлені біля входу на стадіон "Динамо".
Серед охочих пригадати майданівців був голова громадської організації "Третя Сотня Самооборони" Олександр Івашков.
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"Якщо люди приходять вшанувати вбитих, то їм не байдуже, що хлопці загинули за вільне, щасливе майбутнє України, щоб ми не жили у злочинній державі", — зазначив він.
Також учасники акції поклали червоні троянди біля місця вшанування перших загиблих киян. Після цього біля місця пам’ятного знака 21- річного Сергія Нігояна відспівали молебень.
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