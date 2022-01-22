Останніми роками на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині зросли темпи деградації ґрунтів. Посухи стають все частіше, і причина цьому — недосконала та вкрай застаріла інфраструктура зрошення полів. Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко в ефірі Українського радіо розповів, що передбачає іригаційна реформа та в чому її важливість для виробників сільгосппродукції та землевласників.

Чому південні регіони України потерпають від посух

Глобальна зміна клімату. Те, що було раніше степом, стає субтропічним. Те, що було лісостепом, переходить у степову зону. Зміщення кліматичних поясів за останні 20 років, за даними міжнародних організацій, експертного середовища, Українського гідрометцентру і багатьох наукових інститутів зміщення відбулося десь близько на 300 кілометрів на північ нашої держави.

Фактично з цими глобальними змінами клімату сьогодні близько двох третіх території нашої держави перебувають у ризикованій зоні землеробства. Це передбачає постійні перепади температур, аномальні зливи, дуже сильні вітри. Зараз, наприклад, люди, які проживають в Києві та в центральній Україні, відчувають постійні сильні вітри, і таке відчуття, наче люди перебувають у степу. Тобто степові вітри прийшли вже на Київщину.

У 2022 році Міністерство аграрної політики запустило агрострахування, запустило реформу зрошення, тому що агрострахування посівів і можливість формувати кластери зрошення для фермерів — це сьогодні є критичні питання, які необхідно рухати в реаліях нашої держави для того, щоб через 10 років Україна залишалася світовим лідером в агровиробництві. Якщо ми не будемо робити цих років, ми не зможемо забезпечити валове виробництво агросектору, і агросектор перестане бути локомотивом економіки держави.

Про реформу зрошення

Об'єктивно 30 років реформою зрошення не займалися предметно, бо вона передбачає значні капіталовкладення в гектар землі. Для того, щоб аграрій вкладав у зрошення, він повинен мати право володіння, користування і розпорядження своєю землею, тобто це означає право власності на землю. Україна, на жаль, лише на 30-му році незалежності визнала право власності на землю більше семи мільйонів українців.

Другим кроком є ухвалення нормативної бази, яка дає можливість аграрію вкладати в зрошення і розуміти, що це його, але, крім нього, є інші аграрії, які об'єднуються в кооператив і разом працюють на своїх полях.

30 років відсутності іригаційної реформи призвело до катастрофічних ситуацій. Фактично за часи незалежності площа зрошуваних земель зменшилася на понад 70%. Передусім ідеться про південь України. Станом на 1991 рік в Україні було більше двох мільйонів гектарів зрошуваних земель. Сьогодні — близько 500 тисяч.

Тому держава в особі Міністерства аграрної політики ініціювала іригаційну реформу, ухвалення закону про об'єднання водокористувачів. Законопроєкт пройшов перше читання у вересні 2021 року, друге читання буде розглядатися Верховною Радою на наступному тижні.

Що передбачає закон про об’єднання водокористувачів

Закон передбачає чіткі правила, як інвестувати в розвиток та модернізацію меліоративної інфраструктури. Закон дозволяє нам підвищити ефективність використання меліоративних систем, аграріям пропонується самостійно вирішувати долю зрошення над власним господарством через Інститут організації водокористувачів.

Це такий кооператив, у межах якого аграрії об'єднуються, збільшують площі поливу, ніхто не створює монополію на водні ресурси, тому що всі ухвалюють рішення спільними зусиллями, і це дає можливість аграріям отримувати від держави підтримку на розвиток таких об'єднань водокористувачів на кількох рівнях підтримки.

Перший рівень — підтримка ОВК під кутом зору модернізації насосної станції. Це основний актив, який об'єднує аграріїв, бо насосна станція качає воду на поля аграріїв.

Другий рівень підтримки — Міністерство аграрної політики вперше за 30 років у 2021 році ухвалило постанову про державну підтримку меліорованих земель. Аграрій, який вкладає в гектар зрошення, отримає компенсацію до 18 тисяч гривень на гектар, якщо він купує обладнання вітчизняного виробництва, а той, хто виробляє зрошувальне обладнання вітчизняного виробництва (а в нас є в Україні цілий перелік таких заходів), отримає від держави безпосередньо 25% компенсації на виробництві кожного такого агрегату обладнання.

Тобто ми стимулюємо виробника, щоб він зі своїм обладнанням був конкурентний з міжнародними компаніями, ми стимулюємо аграрія, щоб він вкладав у кожен гектар свого поля і отримував компенсацію, і ми стимулюємо безпосередньо кооператив, щоб аграрії об'єднувалися, отримували пільгові кредити і отримували можливість оновлення своїх інфраструктурних об'єктів. Це фактично дасть можливість державі розвивати на місцях зрошувальні системи.

Проте верхня складова зрошення (магістральні канали та основні водні канали, які рухаються від Дніпра на південь України) залишається за державою і перебуватиме на балансі Держводагентства України. Державне агентство забезпечує фінансування, реконструкції магістральних каналів, забезпечує стабільну роботу, внизу вже є фермери — водокористувачі, тому що сьогодні в зрошенні фермер — це основний користувач, який буде платити кошти.

Тобто головна ідея цього законопроєкту — дати аграріям право розпоряджатися водою.

Про вступ до об'єднання водокористувачів

Ніхто нікого не зобов'язує вступати в об'єднання, оскільки це є добровільним. Вартість послуг об'єднання водокористувачів є однаковою як для членів об'єднання водокористувачів, так і для тих, хто не є членом самого ОВК.

Однією з переваг набуття членства є можливість брати участь у процесі становлення тарифу для водокористувачів, спільно розвивати інфраструктуру об'єкту, планувати, ставити пріоритети, щоб до мого поля першим провели відповідну систему зрошення, щоб мати можливість зробити спільне водокористування, пропрацювати питання інших видів послуг, взаємодіяти з місцевою владою.

Але якщо фермер не бажає вступати, тарифна сітка залишається для нього залишається така ж сама, як і для члена ОВК.

Сподіваюся, парламент підтримає відповідний закон, і ми уже в 2022 році запустимо перші об'єднання водокористувачів на території України. У нас є вже охочі, які чекають закону для того, щоб починати цю роботу зокрема це Херсонщина, Миколаївщина, Одещина та Запоріжжя.

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