У Тернополі відбувся забіг єдності

До Дня Соборності у Тернополі провели забіг єдності. Дистанцію 5 кілометрів бігли 20 осіб. Про це розповів координатор "Ternopil Runday" Андрій Бородій.

"У День Соборності України ми прагнемо, щоб кожен недавній чи новий учасник, що тільки приєднався до забігу на одній з локацій, відчув єднання з національною спільнотою бігунів Runday, особливо це стосується людей, чиї перші кроки в бігу відбулися на наших заходах. Це нагода вкотре згуртувати національну спільноту бігунів, яка сформувалася за п'ять з половиною року, навколо ідеї щосуботніх відкритих забігів, і ближче познайомити її учасників, особливо новеньких, з філософією, цінностями та суспільними перетвореннями, які вдалося здійснити за цей час", – каже Бородій. ⠀ Забіг відбувався на 9 локаціях у 8 містах України. Проводять забіги з 16 жовтня 2016 року.

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