Документи, які зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, свідчать, що на Миколаївщині підтримали Директорію і регіон оголосив себе частиною України від початку 1917 року.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУ) Лариса Левченко.

За словами Лариси Левченко, одним з історичних свідчень про події 1917 року на території сучасної Миколаївщини є фонд "Миколаївської ради об’єднаних українських організацій", що також зберігається у ЦДАВОВУ України.

Фото: Державної архівної служби України "Возваніє" тимчасового українського штабу міста Миколаєва 1918 рік

"Цей фонд в радянські часи був на секретному зберіганні. Для дослідників з’явилася можливість вивчати ці документи тільки в роки незалежності України. Тут зберігається сім справ", — розповіла Лариса Левченко.

Як розповіла Лариса Левченко, результатом досліджень архівних документів стали три книги — серії "Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років", які містять документи та матеріали про події на Миколаївщині за доби Української Держави і Директорії Української Народної Республіки.

Фото: Державної архівної служби України Заяви миколаївців до Миколаївської Української ради, 1918 рік

"Бачимо, що Миколаївщина і Миколаїв — це той регіон, який підтримав Українську Центральну Раду, підтримав гетьмана Скоропадського і Українську Державу, підтримав Директорію і себе оголосив частиною України від початку 1917 року, від створення Центральної Ради", — сказала Лариса Левченко.

За словами Лариси Левченко, документи абсолютно спростовують всі думки, написані раніше книги, статті про те, що Миколаївщина була пролетарсько-більшовицька. З її слів, більшовики в той момент розвитку подій не були визначальною групою в суспільстві.

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