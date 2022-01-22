Колишній директорці виноградівської школи, яка начебто підписувала табелі обліку робочого часу 10 працівникам, які, за даними Держприкордонслужби, у той час перебували за кордоном, продовжили запобіжний захід та відсторонення від роботи. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк

З її слів, запобіжний захід Ґабріеллі Гомокі полягав в особистому зобов’язанні. "В суді продовжили строки досудового розслідування і строки відсторонення її від займаної посади, — сказала Катерина Хижняк. — Закарпатська обласна прокуратура звернулася до Ужгородського міськрайонного суду про продовження терміну досудового розслідування, продовження запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків і суд задовольнив усі наші клопотання".

Що каже Ґабріелла Гомокі

В коментарі Суспільному Ґабріелла Гомокі розповіла, що 29 вересня 2021 року її поновили на посаді директорки школи. "Для того, аби мене не допустили до роботи, того ж дня мені намагалися вручити підозру про злочин, — розповіла вона. — Я її не взяла. Але 30 вересня на підставі тієї підозри мене знову відсторонюють від посади".

Вона пояснила, що питання табелювання 10-ти вчителів сфабриковано. "Знають, що люди ходять за кордон, після роботи, у когось 3 уроки, у когось 1, після уроків сіли в машину і пішли за кордон, а вони рахували, що то повний робочий день. Але вчителі не мають весь час сидіти на роботі, вони мають педагогічне навантаження. Я не могла табелювати відсутню людину і без будь-яких офіційних паперів вяителів нікуди не пускала", — розповіла жінка.

Причину такого переслідування Ґабріелла Гомокі вбачає в політичному протистоянні.

"Наш начальник Центру з обслуговування закладів освіти, пан Свищо 4 роки тому, як член партії "Відродження", не маючи жодного дня педагогічного досвіду, став начальником відділу освіти, — розповіла Ґабріелла Гомокі. — Він сказав мені, що якщо я буду узгоджувати з ним усі кадрові питання, буду обирати того постачальника на харчування дітей, кого він скаже, то ми будемо друзями. Я йому відповіла, що це корупція, батьки обирають постачальника. І з того моменту почалося на мене гоніння. Це війна проти дерибану".

Ґабріелла Гомокі додала: разом з адвокатом вони зібрали докази того, що ніхто з учителів під час робочого дня не виїжджав за кордон. "Прикордонна служба дала похвилинний запис, а всі вчителі були на роботі", — сказала вона.

Що відомо:

Ексдиректорка Виноградівської школи ім. Ж.Перені розповіла Суспільному, що про 10 працівників, яких табелювали на роботі у той час, коли вони перебували за кордоном, дізналася із соцмереж. "У нас був карантин, ми були всі на дистанційному навчанні".

Колишній директорці школи у Виноградові повідомили про підозру у службовій недбалості. Ґабріелла Гомокі повідомила Суспільному, що підозру їй не вручили: "На руки я нічого не отримала, ніхто ніякі підозри не вручав".

13 травня 2021 року Ґабріеллу Гомокі звільнили з посади директора Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 ім. Жігмонда Перені. Після звільнення Ґабріелла Гомокі на своїй сторінці у Facebook написала: "Я звільнена на підставі звинувачень в усній формі, не отримавши жодного письмового підтвердження, не дали мені висловити свою думку, витягували один за одним заздалегідь підготовлені акти та накази".

Через своє звільнення Ґабріелла Гомокі подала позов до Виноградівського районного суду, який виграла 12 серпня. Рішенням суду жінку мали поновити на посаді директора школи, також суд вирішив: "стягнути з "Центру з обслуговування закладів освіти" Виноградівської міської ради 50 тис. гривень моральної шкоди".

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