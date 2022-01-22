Колишній директорці виноградівської школи, яка начебто підписувала табелі обліку робочого часу 10 працівникам, які, за даними Держприкордонслужби, у той час перебували за кордоном, продовжили запобіжний захід та відсторонення від роботи. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк
З її слів, запобіжний захід Ґабріеллі Гомокі полягав в особистому зобов’язанні. "В суді продовжили строки досудового розслідування і строки відсторонення її від займаної посади, — сказала Катерина Хижняк. — Закарпатська обласна прокуратура звернулася до Ужгородського міськрайонного суду про продовження терміну досудового розслідування, продовження запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків і суд задовольнив усі наші клопотання".
Що каже Ґабріелла Гомокі
В коментарі Суспільному Ґабріелла Гомокі розповіла, що 29 вересня 2021 року її поновили на посаді директорки школи. "Для того, аби мене не допустили до роботи, того ж дня мені намагалися вручити підозру про злочин, — розповіла вона. — Я її не взяла. Але 30 вересня на підставі тієї підозри мене знову відсторонюють від посади".
Вона пояснила, що питання табелювання 10-ти вчителів сфабриковано. "Знають, що люди ходять за кордон, після роботи, у когось 3 уроки, у когось 1, після уроків сіли в машину і пішли за кордон, а вони рахували, що то повний робочий день. Але вчителі не мають весь час сидіти на роботі, вони мають педагогічне навантаження. Я не могла табелювати відсутню людину і без будь-яких офіційних паперів вяителів нікуди не пускала", — розповіла жінка.
Причину такого переслідування Ґабріелла Гомокі вбачає в політичному протистоянні.
"Наш начальник Центру з обслуговування закладів освіти, пан Свищо 4 роки тому, як член партії "Відродження", не маючи жодного дня педагогічного досвіду, став начальником відділу освіти, — розповіла Ґабріелла Гомокі. — Він сказав мені, що якщо я буду узгоджувати з ним усі кадрові питання, буду обирати того постачальника на харчування дітей, кого він скаже, то ми будемо друзями. Я йому відповіла, що це корупція, батьки обирають постачальника. І з того моменту почалося на мене гоніння. Це війна проти дерибану".
Ґабріелла Гомокі додала: разом з адвокатом вони зібрали докази того, що ніхто з учителів під час робочого дня не виїжджав за кордон. "Прикордонна служба дала похвилинний запис, а всі вчителі були на роботі", — сказала вона.
Що відомо:
- Ексдиректорка Виноградівської школи ім. Ж.Перені розповіла Суспільному, що про 10 працівників, яких табелювали на роботі у той час, коли вони перебували за кордоном, дізналася із соцмереж. "У нас був карантин, ми були всі на дистанційному навчанні".
- Колишній директорці школи у Виноградові повідомили про підозру у службовій недбалості. Ґабріелла Гомокі повідомила Суспільному, що підозру їй не вручили: "На руки я нічого не отримала, ніхто ніякі підозри не вручав".
- 13 травня 2021 року Ґабріеллу Гомокі звільнили з посади директора Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 ім. Жігмонда Перені. Після звільнення Ґабріелла Гомокі на своїй сторінці у Facebook написала: "Я звільнена на підставі звинувачень в усній формі, не отримавши жодного письмового підтвердження, не дали мені висловити свою думку, витягували один за одним заздалегідь підготовлені акти та накази".
- Через своє звільнення Ґабріелла Гомокі подала позов до Виноградівського районного суду, який виграла 12 серпня. Рішенням суду жінку мали поновити на посаді директора школи, також суд вирішив: "стягнути з "Центру з обслуговування закладів освіти" Виноградівської міської ради 50 тис. гривень моральної шкоди".