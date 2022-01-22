"У приміщенні — 14-15°": на Львівщині у 7 садочках виникли проблеми з опаленням

У Червонограді, що на Львівщині, батьки дошкільників скаржаться на холод у дитсадках. У групах температура повітря не піднімається вище 15 градусів. Це – на 5 градусів нижче за норму. Тому вихователі змушені користуватись електричними обігрівачами. Така ситуація виникла у семи дошкільних закладах міста. Про те, що зумовило проблему та коли її планують вирішити, дізнавалось Суспільне.

Перед тим як відвести сина до садочка, мешканка Червонограда Марія Синюта одягає його у кілька шарів теплого одягу. Жінка розповідає, що через прохолодне приміщення дитина часто хворіє.

"Лягає дитина спати під ковдру в колготах і кофтинці. Потім малий каже, мама так холодно, аж трясуся. Так походив і все — місяць з ларингітом. Зараз те саме, нежить" — каже Марія Синюта.

Суспільне Львів Дитячий садок у Червонограді

Оксана Качан своїх двох дітей у садок не водить через низьку температуру в групах.

"Були дні — 14-15 градусів. Один раз було 16 градусів і то завдяки обігрівачам, які принесли батьки. Вихователі стараються, ставлять обігрівачі, стрибають з ними, щоб зігріти їх хоч якось. Але забираємо і руки дуже холодні" — каже Оксана Качан.

Ті батьки, які мають змогу – до садка дітей не ведуть. Цього тижня до садочку прийшло близько половини вихованців – кажуть у навчальному закладі. Їх намагаються зігріти, вмикаючи електричні обігрівачі.

"Рятуємося електричними обігрівачами. Просимо батьків, щоб одягали дітей тепліше. Викликали майстра, шоб трохи вікна щільніше позакривали" – каже директорка дитячого садка Надія Кожуховська.

Суспільне Львів Дитячий садок у Червонограді

Така ситуація виникла ще у шести інших садках міста. Керівники цих закладів припускають: усе через нову систему опалення – індивідуальні теплові пункти, які встановили перед початком опалювального сезону.

"Ми б мали самі керувати температурою . Але, на жаль, нова система не виконує ті функції, які мала би виконувати" – додає Надія Кожуховська.

Суспільне Львів Дитячий садок у Червонограді

У мерії відповідають – про проблему знають і намагаються її вирішити.

"У вівторок на нараді була проблема, що по садочках занижена температура, виходили спеціалісти "Теплокомуненерго" і виясняли, яка ситуація. Елеваторні вузли, де потрібно, повикидали. Що залежало від "Теплокомуненерго" – ті роботи зробили" – каже керівник управління ЖКГ Червоноградської міськради Андрій Думич.

Та нарікають на компанію підрядника, працівники якої виконали роботи зі встановлення індивідуального опалення. Втім, там мають свої пояснення:

"Ми бачимо проблему в самій будівлі, системи старі, тобто ІТП працюють у штатному режимі. Не дістається туди вода, бо старі труби. Зі свого боку ми піднімаємо тиск, щоб продути проблемні ділянки", – каже виконроб підрядної компанії Микола Ликов.

Систему опалення підрядники обіцяють налагодити упродовж кількох тижнів. Але кажуть, це не допоможе повністю усунути проблему, бо втрати тепла відбуваються через неутеплені фасади та старі дахи. Наразі на ремонтні роботи грошей немає.

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