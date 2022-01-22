Каже, лежав на дорозі: на Рівненщині водійка наїхала на чоловіка, той помер

На Рівненщині водійка автомобіля наїхала на чоловіка, той загинув. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Кермувальниця поліцейським розповіла, що він лежав на проїздній частині. Причину його смерті встановлюють експерти.

Інцидент трапився 21 січня у селі Андрусіїв колишнього Гощанського району. Про аварію поліцейським стало відомо близько опівночі, каже пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська.

"На місці встановили, що автомобіль Fiat Qubo під керуванням 21-річної кермувальниці допустив наїзд на 44-річного жителя села Дружне. З її слів, чоловік лежав на проїзній частині. Жінка викликала "швидку" і намагалася надати йому допомогу", – коментує пресофіцерка.

Вона уточнила, що медики констатували смерть чоловіка. Його тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.

Фото: Нацполіції області

Катерина Загурська додала, що водійку оглянули на стан сп’яніння. Вона була твереза. У неї відібрали зразки крові.

Слідчі за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини, розпочали досудове розслідування. Автомобіль у водійки вилучили.

За законом за це передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років.

Що відомо

За інформацією патрульної поліції, загалом найбільше ДТП стається у п’ятницю, пік аварійності – орієнтовно 11:00. Що ж до ДТП, де є травмовані, то таких найбільше стається у неділю і пік припадає на 17:00.

Найпоширенішими видами аварій залишається зіткнення авто чи інших транспортних засобів, на другому місці – наїзд на пішохода, третє – перекидання чи наїзд на перешкоду.

Що ж до причин аварій, то на першому місці – перевищення швидкості, далі йдуть порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

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