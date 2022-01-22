Аварія у Миколаєві. Легковик збив жінку

22 січня, близько 6:30 на вулиці Космонавтів у Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода під час якої, від наїзду легкового автомобіля, загинула жінка.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

За словами Інни Парфенової 44-річний водій автомобіля Citroen Berlingo збив жінку, яка переходила дорогу за межами пішохідного переходу.

"Водій скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину дороги в невстановленому для переходу місці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річна пішохід померла у кареті швидкої допомоги", — сказала Інна Парфенова.

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Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини другої статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

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