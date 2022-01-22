Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця однієї з військових частин на Житомирщині, недбалість якого завдала збитків державі на півмільйона гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань на своєму сайті.

Протягом трьох років військовий не належним чином зберігав ввірене йому військове майно.

"Він міг без фіксації видати комусь певні речі, залишав предмети без догляду, не ставив приміщення на охорону. Також він систематично не робив перевірок наявності матеріальних засобів для встановлення нестач та не вів їх облік. Внаслідок цього зникли 120 бронежилетів, 100 кевларових шоломів та понад півтори тисячі одиниць іншого дрібного майна. Загальна вартість майна, що зникло, становить 572 тисячі гривень", – йдеться у повідомленні.

Військовий обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до семи років.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України, оперативний супровід – Державне бюро розслідувань.

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