У запорізькій школі № 53, у якій 6 років тому сталася пожежа, зробили третину ремонту. Зокрема замінили дах та відновили водогін. Наразі у приміщенні триває термомодернізація фасаду та прокладання каналізаційних мереж. Планується будівництво котельні. Але до наступного навчального року ремонт не завершать.

Про це Суспільному повідомила в. о. директора Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Юлії Погребняк.

Щодня опівдні бабуся першокласниці Наталія Корнієнко забирає онуку з уроків у 52 запорізькій школі. Але, каже жінка, чекає, коли переведе її до 53, де навчалася сама й уся її родина.

"Навчалася в 53 школі. І дуже хочеться, щоб онуки ходили саме до цієї школи. Була дуже гарна, комфортна школа. А зараз дістаємося до 52 автобусом. Буває, запізнюємося. Шостий автобус то їздить, то не їздить. А пішки — 40 хвилин", — зазначає Наталія Корнієнко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Корнієнко

Директорка школи № 52 Світлана Шендрик каже, шість років тому до них перейшли більшість учнів та вчителів із школи №53, де через коротке замикання в електромережі сталася пожежа.

"Діти органічно влилися в колектив 52 школи. Перші діти, яких сюди перевели з 53 школи, вже випустилися і вважаються випускниками 52 школи. Вчителі, які сюди перейшли, мають і адекватну нагрузку, і нічим не відрізняються від вчителів 52 школи", — запевняє Світлана Шендрик.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана Шендрик

У 2016 році у 53 школі розпочали ремонт. Тоді ж об’єкт взяли до європейської надзвичайної кредитної програми “Відновлення України”. Але в заплановані три роки не вклалися.

Причини: недофінансування, бюрократична тяганина з дозвільними документами, необхідність корегування основного проєкту через застарілість будівлі та пандемія COVID-19, пояснює директор підрядної будівельної організації Андрій Харченко.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Перша частина грошей, 9 мільйонів, нам надійшла у червні. Школа стара, потрібно було корегувати проєкт. Були додаткові роботи, які необхідно було дооформлювати. Це питання почало вирішуватися у листопаді. І тільки 30 грудня нам заплатили другу частину коштів — 8 мільйонів із 18. Ми тут все робили за свої обігові кошти", — наголошує Андрій Харченко.

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Заступник міського голови Анатолій Васюк пояснює, складність полягає у тому, що європейська програма не покриває усіх витрат на будівництво: "У нас за останнім проєктом 42 мільйони гривень збільшились вже до 65. І це — додаткове навантаження на міський бюджет. Тобто, європейська програма не покриває всього будівництва. Все, що корегується й додається — ляже на місцевий бюджет".

Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами виконувачки обов'язків директора Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Юлії Погребняк, школа має бути відремонтована до жовтня поточного року: "Міністерство регіонального будівництва чітко визначило строки й вимагає, щоб об’єкт був зданий в експлуатацію не пізніше жовтня 2022 року. Але сьогодні у нас, навіть, перша черга з додатковими роботами не виконана".

Нині на об’єкті працюють одночасно 50 будівельників. На ремонт знадобиться ще приблизно 80 мільйонів гривень, каже Анатолій Васюк, але кошти на корегування проєкту реконструкції 53 школи цьогоріч у міському бюджеті не закладені. Їх шукатимуть за рахунок заощадження фінансів, передбачених на інші проєкти.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Запорізька школа № 53 була зведена у 1940 році. Відтоді капітальний ремонт у ній робили один раз — у період із 1968 по 1974 рік. Нинішній ремонт, за умовами угоди, має завершитися цьогоріч у грудні.

За наявності коштів, підрядник обіцяє зробити це у червні, але з 1 вересня уроки тут не розпочнуть, сказав секретар міської ради Анатолій Куртєв, адже, крім ремонту будівлі, необхідне облаштувати територію навколо школи й придбати навчальне обладнання.

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