На Тернопільщини провели спортивні змагання до Дня Соборності

До Дня Соборності України у Збаразькому спорткомплексі відбулись спортивні змагання для курсантів Тернопільського військового коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Про це Суспільному повідомив прессекретар коледжу Юрій Кульпа.

За його словами, спортивна естафета передбачала біг, віджимання, стрибки в мішках, перенесення картоплини в ложці, перетягування канату, удар м'ячем по воротах з центру поля, а також конкурс на знання де спортсмени отримували бали за правильні відповіді.

Фото:Юрій Кульпа Стрибки в мішках

У змаганнях взяли участь 8 команд по 8 учасників в кожній.

За результатами суддів та оцінками журі перемогу здобули:

Команди дівчат: І місце "Збаразькі козачки" – ІІ курс, ІІ місце "Ластівки" – І курс, ІІІ місце – "Красуні" - І курс, ІV місце – "VIP".

Команди хлопців: І місце – "Орлики" – І курс, ІІ місце – "Спартак" – ІІ курс, ІІІ місце – "Сонечко" – І курс, ІV місце – "Незламні".

Фото:Юрій Кульпа Віджимання

Переможці отримали грамоти та подяки. Волонтер та голова ГО "Схід та Захід єдині назавжди" Василь Конько подарував туристичну поїздку в Карпати для двох команд переможців, які посіли перші місця.

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