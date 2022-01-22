Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.
Як Донеччина та Луганщина відзначили День Соборності — у матеріалі Суспільного.
На честь Дня Соборності України у Слов’янську підняли державний прапор та утворили ланцюг єдності.
22 січня у Краматорську біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбувся захід з нагоди відзначення Дня Соборності України та містяни провели забіг єдності.
У Бахмуті пройшла ходою єднання до Дня Соборності. У ній взяли участь учнівської та студентської молоді, військовослужбовців, жителів та гостей Бахмута акція пройшла у вигляді символічного єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки на площі Бахмутського міського народного дому та загального виконання гімну України.
На площі Молодіжна у Дружківці громада святкує День Соборності України.
У Покровську офіційні заходи з нагоди Дня Соборності України відбулись біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Під час заходу присутні мали змогу поринути в історію та згадати, як творився самобутній тип людини та історичний устрій України.
Напередодні Дня Соборності України у Лисичанському міському Палаці культури відбувся загальноміський святковий захід "В єдності – сила".
У Сєвєродонецьку до Дня Соборності містяни долучилися до акції ланцюг єдності.
Що відомо
- 22 січня у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна щороку відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено Указом Президента України "Про День соборності України" від 21 січня 1999 року № 42/99.