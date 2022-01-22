Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

Як Донеччина та Луганщина відзначили День Соборності — у матеріалі Суспільного.

На честь Дня Соборності України у Слов’янську підняли державний прапор та утворили ланцюг єдності.

Ланцюг єдності у Сло`вянську, фото: Слов’янська ВЦА Ланцюг єдності у Слов`янську

22 січня у Краматорську біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбувся захід з нагоди відзначення Дня Соборності України та містяни провели забіг єдності.

Забіг Єдності у Краматорську, фото: Краматорськ RUNDAY Забіг єдності у Краматорську, фото: Краматорськ RUNDAY

У Бахмуті пройшла ходою єднання до Дня Соборності. У ній взяли участь учнівської та студентської молоді, військовослужбовців, жителів та гостей Бахмута акція пройшла у вигляді символічного єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки на площі Бахмутського міського народного дому та загального виконання гімну України.

Жителі Бахмута відсначають День Соборності, Бахмутська мвська рада Жителі Бахмута відсначають День Соборності, Бахмутська міська рада

На площі Молодіжна у Дружківці громада святкує День Соборності України.

Святкування Дня Соборності у Дружківській громаді, фото: Дружківська міська рада Жителі Дружківки святкують день Соборності, фото: Дружківська міська рада

У Покровську офіційні заходи з нагоди Дня Соборності України відбулись біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Під час заходу присутні мали змогу поринути в історію та згадати, як творився самобутній тип людини та історичний устрій України.

День Соборності у Покровську, фото: Покровська міська рада День Соборності у Покровську, фото: Покровська міська рада

Напередодні Дня Соборності України у Лисичанському міському Палаці культури відбувся загальноміський святковий захід "В єдності – сила".

У Лисичанську провели святковий захід до Дня Соборності "В єдності – сила", фото: Лисичанська ВЦА У Лисичанську провели святковий захід до Дня Соборності, фото: Лисичанська ВЦА

У Сєвєродонецьку до Дня Соборності містяни долучилися до акції ланцюг єдності.

Сєвєродончани створили ланцюг, фото: Луганська ОДА Ланцюг єдності у Сєвєродонецьку, фото: Луганська ОДА

Що відомо

22 січня у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна щороку відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено Указом Президента України "Про День соборності України" від 21 січня 1999 року № 42/99.

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