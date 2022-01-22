Через аварію на водоводі Другого Донецького водогону водопостачання частково або повністю припинено до 10 населених пунктів Донеччини. Цю інформацію Суспільному підтвердила заступниця начальника відділу пресслужби Донецької ОДА Надія Масюченко.

"Наразі напору води у водоводі стало недостатньо, внаслідок чого припинено подачу водопостачання до Костянтинівки (частково), 6 населених пунктів Краматорського району Іллінівської ОТГ та 3 населених пунктів Торецької ОТГ Бахмутського району (близько 50 тис. людей). Залишається режим скороченої подачі води в містах Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка", — повідомила речниця.

За даними КП "Вода Донбасу", з 20 січня аварійно-відновлювальні бригади Слов'янського РВУ виконують роботи щодо усунення витоків на магістральних водоводах Другого Донецького водопроводу. Водолази наклали металевий сегмент на пошкодження водоводу діаметром 1000 мм, ділянка якого проходить дном річки Казенний Торець.

У компанії додали, для того щоб техніка та ремонтні бригади мали можливість під'їхати до місця пориву водоводу діаметром 1400 мм, у цілодобовому режимі ведеться робота з відсипання дороги до місця пошкодження.

Що відомо

Аварія сталася на магістральному водоводі діаметром 1400 мм, на ділянці між 2 та 3 підйомом Другого Донецького водогону. Аварійні ремонтно-відновлювальні роботи проводяться з 20 січня.

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

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