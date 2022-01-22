На Житомирщині за добу, 21 січня, коронавірус підтвердили у 879 жителів області. Померла одна людина.

Про це 22 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

21 січня лабораторний центр провів 1 728 досліджень на наявність захворювання – у 879 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 4 840 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померла ще одна людина:

59-річна жінка – жителька Чуднова.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 322 летальних випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 912 жителів, Бердичеві – 284, Коростені – 241 та Новограді-Волинському – 189.

21 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 202 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 145 932 жителі, з яких 137 770 вже одужали.

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