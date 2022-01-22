У Чернівцях відкрили фотовиставку про сім'ї загиблих учасників війни на Сході. На світлинах родичі тримають предмети, які нагадують їм про військового.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Виставку відкрили у Молодіжному центрі, що на вулиці Головній. Там розмістили мольберти з фотографіями. На них портрети родичів військових та їхні спогади.

Суспільне Буковина Біля фотографій є посилання на історії сімей.

Автор світлин – фотограф з Франції українського походження Юрій Білак. Він робив світлини родин із різних областей України. Зокрема, частиною фотовиставки є історія Дмитра Придатка, Героя України, який загинув в Іловайському котлі. На світлині його дружина тримає каблучку, яку привезли зі Сходу побратими Дмитра.

Суспільне Буковина Анастасія — дружина військового.

Суспільне Буковина Відвідувачі виставки.

На частині фотографій є діти військових. Дружина учасника АТО та лікаря Олександра Кондратюка, який рятував захисників Донецького аеропорту, тримає на руках доньку. На світлині пише: "Коли дивлюсь на дитину — вона мені нагадує Сашка".

Ще на одному фото — син Володимира Кияна у нашивці, яку носив тато.

Суспільне Буковина Родина Володимира Кияна. Він загинув на Сході від осколкових поранень, коли прикривав собою офіцера.

Відкриття виставки відвідали приблизно двадцять людей. Світлини можна побачити до 13 лютого, щодня з 11 до 19 години.

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