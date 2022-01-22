У Чернівцях відкрили фотовиставку про сім'ї загиблих учасників війни на Сході. На світлинах родичі тримають предмети, які нагадують їм про військового.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Виставку відкрили у Молодіжному центрі, що на вулиці Головній. Там розмістили мольберти з фотографіями. На них портрети родичів військових та їхні спогади.
Автор світлин – фотограф з Франції українського походження Юрій Білак. Він робив світлини родин із різних областей України. Зокрема, частиною фотовиставки є історія Дмитра Придатка, Героя України, який загинув в Іловайському котлі. На світлині його дружина тримає каблучку, яку привезли зі Сходу побратими Дмитра.
На частині фотографій є діти військових. Дружина учасника АТО та лікаря Олександра Кондратюка, який рятував захисників Донецького аеропорту, тримає на руках доньку. На світлині пише: "Коли дивлюсь на дитину — вона мені нагадує Сашка".
Ще на одному фото — син Володимира Кияна у нашивці, яку носив тато.
Відкриття виставки відвідали приблизно двадцять людей. Світлини можна побачити до 13 лютого, щодня з 11 до 19 години.